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Число транзитных полетов над Россией за 11 месяцев выросло на 41%

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Число транзитных полетов через воздушное пространство России, выполненных иностранными авиакомпаниями, за 11 месяцев 2024 года выросло на 41% в годовом исчислении, сообщил на пресс-конференции гендиректор ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, оператор аэронавигационного обслуживания) Андрей Булин.

В целом на международных воздушных линиях, которые включают транзит, в 2023 году выполнено 439,9 тысячи полетов (+8,6%). Число внутренних полетов составило 969,2 тысячи (+5,2%), отметил Булин.

Всего за указанный период корпорация обслужила более 1,4 млн полетов, что на 6,3% больше, чем годом ранее.

В 2022 году число транзитных полетов через Россию сократилось на 59% к предыдущем году, до 79,7 тысячи, сообщалось в материалах Росавиации. За возможность использования таких маршрутов Россия (СССР) с 70-х годов взимала с иностранных перевозчиков роялти. Большую их часть традиционно получал "Аэрофлот" - по некоторым оценкам, суммы исчислялись сотнями миллионов долларов в год.

Аэрофлот СССР Андрей Булин Росавиация ГК по ОрВД
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