Потребительская уверенность в России в IV квартале снизилась второй квартал подряд

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения России, в IV квартале 2024 года снизился до минус 9% c минус 7% в III квартале, минус 6% во II квартале (максимальный уровень с 2014 года) после минус 7% в I квартале 2024 года и минус 13% в IV и III кварталах 2023 года, сообщил Росстат.

Последний опрос был проведен Росстатом с 1 по 10 ноября среди более чем 5000 человек из всех регионов. Опросы проходят ежеквартально с 1998 года.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в IV квартале 2024 года по сравнению с III кварталом 2024 года снизился на 3 п.п. и составил минус 3%.

Индекс произошедших изменений в экономике России за прошедший год в IV квартале 2024 года по сравнению с III кварталом 2024 года также упал на 4 п.п. и составил минус 13%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в IV квартале 2024 года по сравнению с III кварталом 2024 года ушел вниз на 1 п.п. и составил минус 3%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в IV квартале 2024 года по сравнению с III кварталом 2024 года стал меньше на 3 п.п. и составил минус 7%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок снизился на 1 п.п. и составил минус 19% в IV квартале 2024 года против минус 18% в III квартале этого года.

Индекс благоприятности условий для сбережений снизился на 1 п.п. и составил минус 21% в IV квартале 2024 года против минус 20% в III квартале 2024 года.

Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение нескольких параметров - произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране и благоприятных условий для крупных покупок.