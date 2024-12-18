Школьников из курского приграничья переведут на очное обучение после новогодних каникул

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым сообщил, что после новогодних каникул школьники из приграничья будут переведены на очное обучение.

"Перевод школьников с дистанционного обучения на очное. Сегодня в Курск временно переехало большое число семей с детьми из приграничья. Пока они учатся на дистанте, поскольку мест в городских школах - просто не хватает. Так, конечно же, быть не должно: никакие цифровые технологии не заменят живого общения с учителем. Договорились с Анзором Ахмедовичем, что сразу после новогодних каникул организуем для них учебу на базе курских вузов и средних учебных заведений. Со своей стороны Рособрнадзор берет на себя все нормативно-организационное сопровождение", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он добавил, что дети из приграничных районов смогут в этом году самостоятельно выбирать: сдавать им ЕГЭ или воспользоваться форматом государственного выпускного экзамена.