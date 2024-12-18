Морской транспорт в Севастополе частично возобновил работу

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Севастопольской бухте частично возобновлено движение морского пассажирского транспорта на линии "Графская пристань - Северная", сообщает телеграм-канал дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду вечером.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу на линии "Графская пристань - Северная", - говорится в сообщении.

Остановка продлилась более 40 минут, о ее причинах не сообщается.

По данным дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, 18 декабря работа морского пассажирского транспорта на других направлениях не осуществлялась из-за ухудшения погодных условий.