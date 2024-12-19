Российские военные сорвали ротацию украинских военнослужащих в Запорожской области

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Операторы FPV-дронов ВДВ и артиллерия мотострелкового соединения из состава группировки войск "Днепр" уничтожили две боевые бронированные машины и до отделения живой силы противника на ореховском направлении, сообщили в Минобороны России.

"В районе н.п. Малая Токмачка Запорожской области операторы FPV-дронов отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместными действиями с артиллерией мотострелкового соединения из Чеченской Республики уничтожили две боевые бронированные машины и до отделения живой силы противника", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в ходе ведения воздушной разведки расчет разведывательного квадрокоптера обнаружил попытку проведения ротации личного состава противника с использованием боевых бронированных машин. После погрузки личного состава БМП ВСУ заглохла и остановилась, и по ней сразу же отработала артиллерия мотострелкового подразделения. Расчеты ударных FPV-дронов десантно-штурмового батальона точными попаданиями уничтожили прибывшую для ее эвакуации вторую машину и завершили уничтожение первого БМП ВСУ с личным составом.