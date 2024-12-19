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Более 30 беспилотников и три ракеты сбили за ночь над Ростовской областью

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Над семью городами в Ростовской области сбито более 30 дронов и три ракеты, горит завод нефтепродуктов в Новошахтинске, один человек ранен, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и 3 ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале в четверг.

По словам главы региона, большая часть воздушных целей была нейтрализована. В Новошахтинске продолжает гореть завод нефтепродуктов, огонь тушат пожарные. Вследствие падения осколков беспилотника под Ростовом ранен мирный житель.

"Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться", - написал Слюсарь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Ростовская область Юрий Слюсарь
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