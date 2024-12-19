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Итоговое сочинение в основной срок успешно написали более 98% выпускников

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Итоговое сочинение, которое дает допуск к государственной итоговой аттестации, в основной срок 4 декабря 2024 года успешно сдали около 98,3% участников, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

В этот день итоговое сочинение писали около 647,5 тысячи выпускников, отметили в ведомстве.

Участникам сочинения было предложено на выбор шесть тем. Чаще всего участники итогового сочинения обращались к темам раздела "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека", их выбрали 70,8 % участников, сообщили в пресс-службе.

Самой популярной в этом разделе стала тема "Какие поступки человека, по-Вашему, заслуживают уважения?", уточнили в ведомстве.

Там добавили, что 16,1 % выпускников, писавших сочинение, обратились к темам раздела "Семья, общество, Отечество в жизни человека", самая популярная тема в нем - "За что дети могут уважать своих родителей?".

Сочинение оценивается по системе "зачет" или "незачет". Для выпускников 11-х классов успешное написание итогового сочинения является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.

Обучающиеся, получившие "незачет", не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут принять повторное участие в сочинении в дополнительные сроки - 5 февраля и 9 апреля 2025 года.

Рособрнадзор
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