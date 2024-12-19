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Путин: Прямая линия

Президент гарантировал восстановление всех новых регионов России

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин гарантирует восстановление всех новых регионов России, он заявил об этом в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос, хватит ли для этого ресурсов.

"Хватит (сил и средств - ИФ), даже сомнений в этом быть не должно. У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий, она рассчитана до 2030 года, там работа ведется уже и будет вестись по целому ряду направлений: это восстановление дорожной сети, жилья, объектов ЖКХ, соцкультбыта", - сказал он.

Он добавил, что в течение трех лет планируется привести всю дорожную сеть этих регионов в "нормативное российское состояние".

"Мы планируем построить дорогу кольцевую вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации", - также сообщил он.

Путин подчеркнул, что это будет такая же дорога, как трасса "Таврида" в Крыму: "Четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы."

"Одна часть уже сделана, начало только от того же самого Таганрога до Мариуполя, это небольшой участок, 40 км, но планирование идет вокруг всего Азовского моря", - пояснил он.

"Некоторые объекты социального назначения уже введены в строй", - добавил Путин.

Путин: "Прямая линия - 2024"

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
Владимир Путин Азовское море Крым Таврида Таганрог Мариуполь
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