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Путин: Прямая линия

Путин отметил, что приоритетными для РФ целями на Украине могут быть и центры принятия решений

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетными целями для Вооруженных сил РФ на Украине являются военные объекты, но не исключены и центры принятия решений.

"У нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса (Украины), могут быть и центры принятия решений", - сказал Путин в ответ на вопрос, нельзя ли сделать целями российских военных мошеннические call-центры, находящиеся на Украине.

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
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