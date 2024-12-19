Путин отметил, что приоритетными для РФ целями на Украине могут быть и центры принятия решений

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетными целями для Вооруженных сил РФ на Украине являются военные объекты, но не исключены и центры принятия решений.

"У нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса (Украины), могут быть и центры принятия решений", - сказал Путин в ответ на вопрос, нельзя ли сделать целями российских военных мошеннические call-центры, находящиеся на Украине.