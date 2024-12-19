Путин сравнил с расстрелом притеснение РПЦ на Украине

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее с РПЦ на Украине – вопиющее нарушение прав человека.

"То, что происходит с РПЦ – это вообще уникальная вещь, просто уникальная. Это грубейшее, просто вопиющее нарушение прав человека, верующих. Просто идет растерзание церкви на глазах у всего мира, это как расстрел все равно. И все во всем мире предпочитают этого не замечать", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Он считает, что "тем, кто это делает, это еще аукнется".

Людей, которые за этим стоят, Путин назвал безбожниками. "Они ведь даже не атеисты – эти люди. Атеисты – это тоже люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что бога нет. Но это их вера, их убеждение. А это не атеисты, это люди вообще без всякой веры, безбожники", - пояснил Путин.