Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил на "Прямой линии", что выполнил поручение бывшего главы государства Бориса Ельцина беречь Россию, а страна отошла от края пропасти.

"Я считаю, что не просто уберег (страну), я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, фактически тотальной утрате нашего суверенитета, а без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может", - ответил он на вопрос BBC, смог ли он уберечь страну, как просил его Ельцин при передаче власти.

Как сказал Путин, Ельцин был "приятен" Западу до того, как заявил о недопустимости ударов по Югославии без санкции ООН. "Как только он поднял голос в защиту Югославии, как только он сказал о том, что это противоречит международному праву и Уставу ООН, как только он сказал, что это недопустимо - в современной Европе наносить удары по Белграду, по столице европейского государства без санкции Совета Безопасности ООН, его тут же начали преследовать, тут же начали его обзывать", - заявил президент России.

"Я сделал все, чтобы Россия была самостоятельной и суверенной державой, которая в состоянии принимать решения в своих интересах, а не в интересах тех стран, которые подтаскивали ее к себе, похлопывая ее по плечу для того, чтобы использовать в своих целях", - подчеркнул Путин.

Путин: "Прямая линия - 2024"