Совфед одобрил законопроект о наказании за вовлечении детей в преступления

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об усилении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.

Законом в статье 150 УК за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если же деяния, предусмотренные в статье 150 УК, включая вовлечение через интернет, совершены с применением насилия или с угрозой его применения; в отношении двух или более несовершеннолетних; в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, то они наказываются лишением свободы на срок от четырех до девяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

С восьми до 10 лет увеличивается срок наказания за вовлечение детей в преступную группу; в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления; в совершение трех и более преступлений небольшой и (или) средней тяжести; в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Антиобщественные действия

Закон также усиливает ответственность в статье 151 УК за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.

Если это совершено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, то будет наказываться ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если эти преступления совершены с применением насилия или с угрозой его применения; в отношении двух или более несовершеннолетних; в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, то они будут наказываться лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Медики

Закон также вносит примечание в статью 238 УК об уголовной ответственности за производство, хранение, перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдачу или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности.

Согласно примечанию, действие этой статьи "не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи".