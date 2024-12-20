Новак возглавил Нацсовет по финансовой стабильности вместо Белоусова

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак заменил ставшего в мае министром обороны Андрея Белоусова на позиции председателя Национального совета по обеспечению финансовой стабильности. Такое распоряжение подписал 19 декабря премьер-министр Михаил Мишустин.

Также в совет включен зампред ЦБ Алексей Заботкин, сменивший другого представителя Банка России - Ксению Юдаеву, в ноябре избранную исполнительным директором от России в МВФ (до этого она была советником председателя ЦБ).

Из состава совета помимо Белоусова и Юдаевой исключен Илья Торосов, в октябре покинувший пост первого заместителя министра экономического развития.

Нацсовет по финстабильности был создан в 2013 году, он анализирует результаты мониторинга состояния финансовых и товарных рынков, оценивает уровень системных рисков, методики определения системно значимых финансовых институтов, разрабатывает меры по восстановлению финстабильности. Решения совета носят рекомендательный характер.