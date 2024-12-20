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Новак возглавил Нацсовет по финансовой стабильности вместо Белоусова

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак заменил ставшего в мае министром обороны Андрея Белоусова на позиции председателя Национального совета по обеспечению финансовой стабильности. Такое распоряжение подписал 19 декабря премьер-министр Михаил Мишустин.

Также в совет включен зампред ЦБ Алексей Заботкин, сменивший другого представителя Банка России - Ксению Юдаеву, в ноябре избранную исполнительным директором от России в МВФ (до этого она была советником председателя ЦБ).

Из состава совета помимо Белоусова и Юдаевой исключен Илья Торосов, в октябре покинувший пост первого заместителя министра экономического развития.

Нацсовет по финстабильности был создан в 2013 году, он анализирует результаты мониторинга состояния финансовых и товарных рынков, оценивает уровень системных рисков, методики определения системно значимых финансовых институтов, разрабатывает меры по восстановлению финстабильности. Решения совета носят рекомендательный характер.

Александр Новак Алексей Заботкин Илья Торосов Андрей Белоусов Ксения Юдаева Банк России Михаил Мишустин
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