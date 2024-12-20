Минобороны РФ сообщило, что за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 340 человек

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило в пятницу, что в течение суток армия Украины на курском направлении потеряла до 340 военнослужащих, общие потери ВСУ там составили более 42,4 тыс. человек.

"За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 42 440 военнослужащих.

"Отражены четыре контратаки штурмовых групп противника", - сообщили в российском военном ведомстве.

По его данным, в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Погребки, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька и Южный Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Марьевка, Михайловка, Никольское, Новая Сорочина, Рубанщина, Черкасское Поречное (Курская область - ИФ), а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Ободы и Хотень в Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

В Минобороны РФ добавили, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли там 248 танков, 187 боевых машин пехоты, 128 бронетранспортеров, 1 301 боевую бронированную машину, 1 158 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 76 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.