Набиуллина подумает об улучшении коммуникации с рынком по решениям ЦБ по ставке

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Проблема в коммуникации с рынком по решениям Банка России важна, регулятор будет искать, что в ней улучшить, на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Вы знаете, критика нашей политики особо обостряется в периоды высоких ставок, в периоды цикла повышения ставок. Я думаю, что вы тоже это наблюдаете на протяжении многих лет. Мы принимаем наши решения исходя из оценки ситуации и нашего прогноза. В оценке этой ситуации мы, кстати, в последнее время взаимодействовали и с банками, и с реальным сектором экономики для того, чтобы понимать, что происходит в экономике", - сказала она.

"С точки зрения коммуникации мы будем смотреть, что здесь можно улучшить. Действительно, проблема коммуникации наших решений очень важна, поэтому сейчас мы объясняем логику наших решений", - добавила Набиуллина.