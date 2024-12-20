Уголовное дело возбуждено после массовой драки школьников в Новой Москве

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганство по факту массовой драки школьников в новой Москве, в результате которой пострадали несколько подростков.

"В социальных медиа сообщается, что в одной из московских школ около 40 мигрантов избили трех учеников. По данному факту ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СКР, в результате инцидента двое пострадавших находятся в больнице, "это уже не первый подобный инцидент в данной школе".

Ситуацию держат на контроле в центральном аппарате ведомства.

Как сообщалось ранее в пятницу, в школе №1788 в новой Москве произошла массовая драка между учениками.

Как заявила директор школы Александра Ездова, с каждым участником произошедшего проводятся воспитательные беседы, задействован школьный психолог, социальный педагог и служба примирения. Кроме того, решается вопрос о постановке нападавших на внутришкольный учет, родители зачинщиков драки вызваны в школу.

Между тем официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате конфликта "троим школьникам понадобилась помощь медиков".

"Решается вопрос о постановке зачинщиков драки на профилактический учет, а также о привлечении их законных представителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - заявила Волк.