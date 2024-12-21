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Россиянин приговорен к 19 годам заключения за передачу ФБР данных о военных

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Житель Оренбурга приговорен к 19 годам заключения за передачу сотрудникам Федерального бюро расследований США личных данных о российских военнослужащих, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Решением Оренбургского областного суда вынесен обвинительный приговор жителю г. Оренбурга 1993 года рождения за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ) и ст. 275 (государственная измена) УК России и ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в субботу в "Интерфакс".

По данным ведомства, "в ходе оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности РФ, он передал представителям Федерального бюро расследований США установочные и иные персональные данные военнослужащих РФ".

В ЦОС не уточнили имени осужденного, отметив, что он был задержан в январе прошлого года.

"Приговор не вступил в законную силу", - добавили в ФСБ.

ФСБ США
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