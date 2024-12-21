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Сняты ограничения в аэропорту Саратова

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в саратовском аэропорту "Гагарин", сообщает в субботу Росавиация.

"Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС В период действия ограничений на запасной аэродром Волгоград "ушел" один самолет, совершавший рейс в Саратов", - говорится в сообщении.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

Саратов Росавиация
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