Сняты ограничения в аэропорту Саратова

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в саратовском аэропорту "Гагарин", сообщает в субботу Росавиация.

"Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС В период действия ограничений на запасной аэродром Волгоград "ушел" один самолет, совершавший рейс в Саратов", - говорится в сообщении.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.