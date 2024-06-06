Путин проведет переговоры с лидерами Боливии и Зимбабве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" Петербургского международного экономического форума в четверг проведет ряд встреч с иностранными лидерами, а также руководителем Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"6 июня пройдут переговоры с президентом Боливии (Луисом Альберто Apce Катакорой-ИФ)" - сказал он журналистам.

Ушаков отметил, что это будет первая личная встреча Путина и действующего боливийского лидера. До этого они общались только по телефону. По его словам, президенты будут обсуждать различные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех областях.

"Будет обсуждаться и предложение Боливии, чтобы рассмотреть вопрос о подключении страны к БРИКС. С учетом нашего председательства эта проблема имеет особое значение", - сказал Ушаков.

Помощник президента рассказал, что сначала переговоры пройдут в узком формате, а затем - с участием делегаций в формате рабочего завтрака.

В тот же день пройдут и переговоры Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в аналогичном формате, сказал Ушаков.

Он напомнил, что Мнангагва приедет в Россию уже в четвертый раз.

Помимо этих встреч, 6 июня Путин пообщается с президентом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

По словам Ушакова, участники встречи "обсудят, естественно, текущую ситуацию в Боснии и Герцеговине, положение на Балканах в целом, различные вопросы в рамках непосредственно двухсторонних отношений".

Кроме того, они затронут резолюцию Генассамблеи ООН от 23 мая о признании событий в Сребренице геноцидом.

"Мы считаем, что принятое решение об установлении 11 июля дня памяти геноцида наносит вред процессам примирения в Боснии и Герцеговине, на Балканах. В целом, эта резолюция способна лишь усугубить существующие разногласия и увеличить вообще конфликтный потенциал в регионе, усугубить ситуацию в регионе", - отметил помощник российского президента.

"Слава богу, эту резолюцию поддержало не подавляющее большинство членов ООН", -добавил он.

Во встречах президента с иностранными гостями форума в том числе примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Росатома" Алексей Лихачев, Ушаков и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, вице-премьер Алексей Оверчук.

В четверг в Константиновском дворце глава российского государства также планирует встретиться и с Русеф.

Будут обсуждаться вопросы дальнейшей стратегии, участие банка в финансировании проектов, в том числе на территории РФ.

"У нас есть, скажу дипломатично, вопросы к деятельности этого банка, в становлении которого мы принимали самое непосредственное участие, и эти вопросы будут, естественно, обсуждаться с президентом нового банка развития с точки зрения того, что в следующем году в июле месяце президентство в этом банке переходит к представителям России", - добавил Ушаков.

При этом он отметил, что Путин очень конструктивно взаимодействовал с Русеф, когда та была президентом Бразилии, и впоследствии, когда она уже руководила Новым банком развития БРИКС.