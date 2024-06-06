ВТБ ожидает роста портфеля розничных пассивов банков РФ в 2024 г. сверх 24%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ВТБ прогнозирует рост рынка розничных пассивов в 2024 году на уровне свыше 24%, что больше рекорда прошлого года, сообщил зампред правления ВТБ Георгий Горшков в ходе ПМЭФ-2024.

Он ожидает, что по итогам первого полугодия общий портфель розничных пассивов может достигнуть 50 трлн рублей, а к концу года - порядка 55,8 трлн рублей.

Во втором полугодии объем рынка сбережений продолжит стабильно расти под влиянием жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и по-прежнему высоких ставок, которые банки будут предлагать вкладчикам.

По оценке ВТБ, в этом году общий портфель сбережений розничных клиентов банка достигнет 9,5 трлн рублей.

ВТБ прогнозирует, что объем общерыночного портфеля кредитов физлиц за год может вырасти на 12-14% и приблизиться к 40 трлн рублей. Больше половины портфеля придется на ипотеку.

"В первом полугодии потребительская активность россиян растет сопоставимыми к прошлому году темпами. С начала года розничное кредитование показало положительную динамику, достигнув по итогам мая результатов первых пяти месяцев прошлого года - 5,7 трлн рублей, из которых 1 трлн приходится на ВТБ. По итогам года мы ожидаем общерыночного снижения спроса на розничные кредиты на 10% к итогам 2023 года. На динамику в первую очередь повлияют завершение части ипотечных госпрограмм, а также высокая ключевая ставка и ужесточение риск-политики ЦБ. Одновременно будет расти спрос на депозиты и накопительные счета - рынок розничных пассивов вырастет в этом году почти на четверть, поэтому модель финансового поведения клиентов останется сберегательной", - заявил Горшков.

ВТБ прогнозирует, что в этом году россияне оформят ипотеку на 5,3-5,4 трлн рублей (на треть ниже результатов прошлого года). Активность заемщиков с начала года связана с возможным завершением 1 июля программы господдержки-2020. После этого во втором полугодии рынок жилищного кредитования начнет "охлаждаться". Объем продаж автокредитов, по прогнозам банка, в этом году на 60% превысит значения 2023 года и достигнет 2,4 трлн рублей.

В сегменте кредитования наличными общий объем продаж достигнет 6,7 трлн рублей, что немного уступит показателям прошлого года. Снижение будет связано с изменением риск-политики регулятора в этом сегменте - ростом макропруденциальных надбавок и снижением лимитов, а также ужесточением требований к резервированию кредитов.