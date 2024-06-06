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Орешкин заявил о необходимом суверенитете на госуровне, экономическом и ценностном

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин назвал ключевой задачей российских властей на ближайшие шесть лет обеспечение суверенитета России на трех направлениях - государственном, культурно-ценностном и экономическом.

"С учетом того, что в мире происходит, я бы остановился на целях обеспечения суверенитета на трех уровнях: на государственном, на ценностном и экономическом", - сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии в рамках ПМЭФ-2024 в четверг.

Представитель Кремля пояснил, что "с точки зрения государственного уровня ключевая задача на ближайшие шесть лет - это модернизация наших вооруженных сил с учетом опыта СВО, с учетом технологических решений, с учетом изменения системы управления". "У нас новый министр обороны, перед ним поставлены эти задачи", - добавил Орешкин.

Культурно-ценностный уровень суверенитета, по его словам, "связан с воспитанием, развитием культуры, школы, других (культурных и воспитательных) институтов".

"И третье - экономический суверенитет. Три ключевых элемента: технологии, кадры, финансы", - сказал замглавы администрации президента РФ.

Он подытожил, что "обеспечение суверенитета по этим направлениям - это три ключевые задачи на предстоящие шесть лет".

Максим Орешкин ПМЭФ
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