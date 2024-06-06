Глава ОАК призвал инвестировать в промышленный дизайн для привлечения молодежи в авиапром

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Привлечению молодых кадров в авиационную промышленность поспособствуют инвестиции в промышленный дизайн, считает глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь. Он заявил об этом на сессии ПМЭФ о техническом суверенитете.

"Мы строим современные цеха, закупаем оборудование, но мы не занимаемся промышленным дизайном. Простите меня ради бога за такую деталь, но ту молодежь, которую мы хотим привлечь на наши заводы, ее крайне интересуют те условия, в которых она работает. Сейчас главное - станок купить, а туалет - ну, сейчас же не до этого. А это все крайне важно", - сказал он.

Развивать это направление, по его словам, не позволяет действующая нормативная база.

"Если брать все заводы, это задача достаточно масштабная. Но мы должны привлекать современную молодежь на современные, красивые, не побоюсь этого слова, предприятия", - сказал Слюсарь.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия России, контролируется госкорпорацией "Ростех".