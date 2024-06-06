Александр Беглов: создание марины на Финском заливе даст импульс для развития водного туризма на Балтике и Ладоге

Губернатор Петербурга рассказал о планах по развитию инфраструктуры города

Александр Беглов Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербург принимает Международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ключевым событием для ряда стран и крупнейших компаний. О планах по развитию инфраструктуры региона рассказал "Интерфаксу" на полях ПМЭФ-2024 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- В рамках ПМЭФ подписано соглашение о намерении развития туристического кластера "Горская". Когда планируется начать строительство?

- Фактически мы уже начали реализовывать проект всесезонного курорта "Санкт-Петербург-Марина". Идет работа вместе с инвестором. Мы практически вошли в последний вагон и попали с нашей концепцией в федеральный проект "Пять морей, озеро Байкал" по развитию прибрежных зон.

Туристический кластер на Финском заливе предоставит широкие возможности для Петербурга получить федеральные и частные инвестиции. Общий бюджет проекта составляет 250 млрд рублей.

Благодаря реализации проекта будет развиваться вся территория рядом с "Горской", что принесет Петербургу 800 млрд рублей дополнительных частных инвестиций. Представляете? В сумме инвестиционный импульс — больше 1 трлн рублей.

- Расскажите о планируемых масштабах проекта. Какую площадь берега Финского залива будет занимать кластер?

- Концепция очень сложная. Уже идет процесс проектирования. Сейчас планируется благоустроить 2 км берега: создать пляжи, прогулочные зоны, круглогодичный бассейн, гостиницы и другую инфраструктуру. Но мы также ведем переговоры с министерством обороны РФ для того, чтобы увеличить береговую площадь до 5 км.

- Как обстоят дела с благоустройством остальной части берега Финского залива?

- Есть предложения по развитию прибрежной территории от Лахты до Ушково, которая позволит создать единую туристическую зону в Курортном районе Петербурга. Северный берег Финского залива может стать просто сказочной прогулочной зоной с беговыми дорожками и инфраструктурой для отдыха.

В выходные дни Курортный район принимает до 1,5 млн человек. Надо расширять эту зону, создавать возможности для комфортного отдыха.

Также "Горская" даст импульс для развития морского туризма на Балтике и Ладожском озере. Туристы смогут отправляться на яхтах в другие регионы Северо-Запада. Мы прорабатываем соответствующую концепцию. В Петербурге и Ленинградской области могут появиться зоны с причалами и инфраструктурой приема: южный берег Финского залива в Петродворцовом районе может стать "Петергофской Ривьерой", район Копорья — "Русской Ингерманландией", сторона Выборга — "Русской Финляндией". Интересные маршруты могут быть проложены и вверх по течению Невы — по Ладоге в Карелию, по Волхову — до Великого Новгорода.

Кроме того, туристическая сфера будет развиваться и на суше. У нас есть хорошие примеры того, как объекты исторической застройки за последние годы стали востребованными локациями новой туристской географии. Сейчас мы привлекаем частный капитал к тому, чтобы дать новую жизнь таким проектам, как "Конюшенное ведомство", "Красный треугольник", Апраксин двор и Охтинский мыс.

- По поводу увеличения туристического потока делается большая ставка на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ). Как изменится Петербург? Как перемены принимают жители города?

- Мы заранее все согласовали с жителями нашего города. Не откладывали это в долгий ящик и сразу же начали подготовительные работы. Сейчас идет проектировка и подготовка территорий для будущего строительства.

Кроме того, строительство ВСМ — это стимул для развития петербургского железнодорожного узла. В рамках этого развития на первом этапе мы уже запустили тактовое движение электричек из центра Петербурга в другие районы, а также в Ленинградскую область.