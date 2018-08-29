В Федерации футбола Египта прокомментировали жалобы Салаха на базу в Грозном

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Медиадиректор Федерации футбола Египта Осама Исмаэль назвал "совершенно нормальными" условия на базе в Грозном, где проживала национальная команда страны во время чемпионата мира-2018 в России.

Накануне СМИ распространили слова лидера сборной Египта Мохамеда Салаха, посетовавшего на излишнее внимание к себе со стороны гостей базы, что мешало ему полноценно тренироваться.

"Условия на базе в Грозном были совершенно нормальными. Единственное, на что жаловался Мохамед Салах, имело отношение к некоторым гостям базы. Гости хотели сфотографироваться с ним в неподходящее время. Салах хочет, чтобы команда тренировалась в тихой, спокойной атмосфере. Это нужно, чтобы как следует подготовиться к матчам", - приводит "Чемпионат" слова Исмаэля, прокомментировавшего высказывания Салаха.

Накануне The Guardian цитировал Салаха, пожаловавшегося на то, что на поле базы его постоянно отвлекали от тренировок, к нему в номер часто наведывались гости, желающие с ним поговорить. Дважды, по словам Салаха, он пытался пойти в ресторан, но его не выпустили из отеля из соображений безопасности. Салаха волновали повышенные меры персональной безопасности, хотя, как утверждает футболист, "я просил обеспечить безопасность всем игрокам, а не только мне".

На ЧМ-2018 сборная Египта провела три матча, в плей-офф не пробившись. Салах участвовал в матче второго тура группового этапа против России (1:3) и третьего – против Саудовской Аравии (1:2). Оба гола египтян в этих встречах – на счету Салаха.