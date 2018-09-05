Источник сообщил о возобновлении дела в отношении министра спорта Кубани Черновой

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура отменила постановление следствия о прекращении уголовного дела в отношении министра физической культуры и спорта Краснодарского края Людмилы Черновой, сообщил агентству "Интерфакс" в среду информированный источник.

"Решение Главного следственного управления МВД по Краснодарскому краю о прекращении уголовного дела по ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении Черновой отменено в конце августа в порядке прокурорского надзора", - сказал собеседник агентства, отказавшись от дальнейших пояснений.

Адвокат подозреваемой Алекандр Шутков не смог подтвердить или опровергнуть информацию о возобновлении следствия. "Подтвердить или опровергнуть не могу, поскольку официального уведомления об отмене постановления о прекращении в отношении Черновой уголовного дела к нам не поступало", - заявил защитник агентству.

В отношении Черновой весной было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, госслужащая незаконно заключила договоры с коммерческими организациями о выделении субсидий в рамках региональной программы.

Источник в оперативных службах края ранее уточнил, что Чернова проходила подозреваемой по эпизоду, "связанному с выявленными нарушениями при финансировании из бюджета края футбольного клуба "Кубань" в 2013 году".

В конце августа защита подозреваемой подтвердила, что уголовное преследование спортивной чиновницы прекращено в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Мера пресечения в виде домашнего ареста отменена. Сама Чернова также заявляла о своей непричастности к каким-либо противоправным действиям.

Чемпионка московской Олимпиады 1980 года по легкой атлетике Чернова работает в должности министра спорта Краснодарского края с 2012 года.