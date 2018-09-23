ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче премьер-лиги

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Матч восьмого тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и "Спартаком" завершился вничью.
Результат встречи, прошедшей на поле "ВЭБ Арены" в воскресенье, - 1:1. На 30-й минуте Фернандо вывел "Спартак" вперед, на 63-й футболист ЦСКА Никола Влашич провел ответный гол.
Теперь у "Спартака" 15 очков, он занимает третье место, на семь баллов отставая от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург). Что касается ЦСКА, то он на пятом месте (13 очков).
📍 Главное дерби страны @pfc_cska – @fcsm_official завершилось вничью – 1:1.— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 23, 2018
⚽ На гол Фернандо армейцы ответили точным ударом Николы Влашича.#РПЛ #ЦСКАСпартак pic.twitter.com/E0N7l9yKiM