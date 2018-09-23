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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче премьер-лиги

Спартаковцы вели в счете, но во втором тайме позволили сопернику отыграться

ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче премьер-лиги
Игроки "Спартака" Сальваторе Боккетти и ЦСКА Федор Чалов (слева направо)
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Матч восьмого тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и "Спартаком" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей на поле "ВЭБ Арены" в воскресенье, - 1:1. На 30-й минуте Фернандо вывел "Спартак" вперед, на 63-й футболист ЦСКА Никола Влашич провел ответный гол.

Теперь у "Спартака" 15 очков, он занимает третье место, на семь баллов отставая от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург). Что касается ЦСКА, то он на пятом месте (13 очков).

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ

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