Экс-футболист сборной Италии Росси попался на допинге

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной Италии по футболу Джузеппе Росси сдал положительный тест на допинг, сообщает Gazzetta dello Sport.

В организме 31-летнего спортсмена обнаружены следы запрещенного вещества дорзоламида.

Пробу у Росси взяли 12 мая после матча "Дженоа", за который он на тот момент выступал, против "Беневенто".

Итальянское антидопинговое агентство запросило для Росси дисквалификацию сроком на год. Впрочем, футболист и сейчас участия в соревнованиях не принимает, поскольку по окончании предыдущего сезона остался без клуба.

Дело будет рассмотрено 1 октября.