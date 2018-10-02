ЦСКА - "Реал". Онлайн

Армейский клуб играет с действующим победителем Лиги чемпионов на поле стадиона "Лужники"
Армейцы в первом туре сыграли вничью 2:2 с чешской "Викторией Пльзень", а мадридцы разгромили "Рому" со счетом 3:0.
А вот состав "Реала":
📋 ¡Nuestro once inicial para el partido contra el @pfc_cska!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/z26Pw6Z5Hh— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 2, 2018
Состав ЦСКА вашему вниманию!
Победный состав не меняют! #ЦСКАреал— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 2, 2018
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев, Чалов
Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Гордюшенко, Жамалетдинов pic.twitter.com/kWdYADjXvS
Матч пройдет на поле московского стадиона "Лужники" сегодня и стартует в 22:00 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура Лиги чемпионов УЕФА между московским ЦСКА и мадридским "Реалом"!!!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!