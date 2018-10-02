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ЦСКА - "Реал". Онлайн

Есть обновление от 21:04

Армейский клуб играет с действующим победителем Лиги чемпионов на поле стадиона "Лужники"

ЦСКА - "Реал". Онлайн
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Армейский клуб играет с действующим победителем Лиги чемпионов на поле стадиона "Лужники"

Армейцы в первом туре сыграли вничью 2:2 с чешской "Викторией Пльзень", а мадридцы разгромили "Рому" со счетом 3:0.

А вот состав "Реала":

Состав ЦСКА вашему вниманию!

Матч пройдет на поле московского стадиона "Лужники" сегодня и стартует в 22:00 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура Лиги чемпионов УЕФА между московским ЦСКА и мадридским "Реалом"!!!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

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Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК ЦСКА, ФК Реал

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