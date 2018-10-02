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Москва

МЦК будет работать до 2 часов ночи из-за матча ЦСКА-"Реал"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Режим работы Московского центрального кольца (МЦК) продлен до 2 часов ночи в связи с матчем ЦСКА - "Реал", сообщила во вторник пресс-служба РЖД.

"Компания "РЖД" совместно со столичным метрополитеном в день матча между футбольными командами ЦСКА и "Реал", который пройдет сегодня, 2 октября, на стадионе Лужники продлила режим работы Московского центрального кольца до 2 часов ночи", - сказали в пресс-службе "Интерфаксу".

По словам собеседника агентства, в ночь со 2 на 3 октября с 21:00 до 2:00 "Ласточки" на МЦК будут курсировать каждые 10 минут.

"Работа Московского центрального кольца до глубокой ночи позволит болельщикам после футбольной игры добраться домой на общественном транспорте", - отметили в РЖД.

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