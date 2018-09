"Интеррос" определится с обжалованием решения суда Лондона по иску "РусАла" к Crispian после получения мотивировочной части

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Интеррос" Владимира Потанина определится с вопросом обжалования решения лондонского суда по иску "РусАла" к Crispian после получения мотивировочной части, сказал "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума вице-президент холдинга Андрей Бугров.

"Ждем решения суда с мотивировочной частью. Надо прочитать. Потом - решить", - сказал он.

Летом Высокий суд Лондона вынес решение в пользу "РусАла" по иску алюминиевой компании о недействительности оферты Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова мажоритариям "Норникеля" .

Как сообщалось, "РусАл" обратился в лондонский суд в середине февраля, получив оферту от Crispian о частичном выкупе пакета в "Норникеле". Инициатором выкупа доли Crispian был "Интеррос", структура которого Whiteleave также стала получателем оферты - в соответствии с закрепленным в рамочном соглашении акционеров "Норникеля" right of first refusal.

"Интерросу" и "РусАлу" было предложено разделить 3,99% из пакета Crispian пропорционально своим долям в "Норникеле". Совет директоров "РусАла" 16 февраля принял оферту Crispian, но на условии, что письмо Crispian "имеет законную силу в соответствии с условиями акционерного соглашения". Не считая его таковым, "РусАл" подал в суд заявление о досудебном запрете на сделку и иск о нарушении рамочного соглашения. "РусАл" считает, что цена оферты была "искусственно раздута", чтобы лишить "РусАл" возможности участвовать, а тайные договоренности между Потаниным и Абрамовичем предполагали дополнительный стимул Crispian к продаже доли - покупку у Абрамовича Баимского месторождения на Чукотке.

В ходе оферты "Интеррос" в середине марта приобрёл 2,1% акций "Норникеля" у Crispian. "РусАл", в соответствии с договоренностью сторон, обязался приобрести 1,9% акций (если суд признает, что оферта не нарушала соглашение акционеров), но эта сделка нереализуема из-за того, что в начале апреля "РусАл" попал в санкционный список США.

После оферты "Интеррос" владел 32,9% акций "Норникеля", еще 1,5-1,6% приобрел на рынке. "РусАлу" принадлежит 27,8%. Доля Абрамовича и его партнера по Evraz Абрамова - 4,3% акций.