Главные новости
В РоссииРоскосмос определил приоритетную версию разгерметизации "Союза"12сентябряВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 12 сентябряЭкономикаОрешкин назвал низшую точку роста российской экономики
Экономика Восточный экономический форум - 2018

"Интеррос" определится с обжалованием решения суда Лондона по иску "РусАла" к Crispian после получения мотивировочной части

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Интеррос" Владимира Потанина определится с вопросом обжалования решения лондонского суда по иску "РусАла" к Crispian после получения мотивировочной части, сказал "Интерфаксу" в кулуарах Восточного экономического форума вице-президент холдинга Андрей Бугров.

"Ждем решения суда с мотивировочной частью. Надо прочитать. Потом - решить", - сказал он.

Летом Высокий суд Лондона вынес решение в пользу "РусАла" по иску алюминиевой компании о недействительности оферты Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова мажоритариям "Норникеля" .

Как сообщалось, "РусАл" обратился в лондонский суд в середине февраля, получив оферту от Crispian о частичном выкупе пакета в "Норникеле". Инициатором выкупа доли Crispian был "Интеррос", структура которого Whiteleave также стала получателем оферты - в соответствии с закрепленным в рамочном соглашении акционеров "Норникеля" right of first refusal.

"Интерросу" и "РусАлу" было предложено разделить 3,99% из пакета Crispian пропорционально своим долям в "Норникеле". Совет директоров "РусАла" 16 февраля принял оферту Crispian, но на условии, что письмо Crispian "имеет законную силу в соответствии с условиями акционерного соглашения". Не считая его таковым, "РусАл" подал в суд заявление о досудебном запрете на сделку и иск о нарушении рамочного соглашения. "РусАл" считает, что цена оферты была "искусственно раздута", чтобы лишить "РусАл" возможности участвовать, а тайные договоренности между Потаниным и Абрамовичем предполагали дополнительный стимул Crispian к продаже доли - покупку у Абрамовича Баимского месторождения на Чукотке.

В ходе оферты "Интеррос" в середине марта приобрёл 2,1% акций "Норникеля" у Crispian. "РусАл", в соответствии с договоренностью сторон, обязался приобрести 1,9% акций (если суд признает, что оферта не нарушала соглашение акционеров), но эта сделка нереализуема из-за того, что в начале апреля "РусАл" попал в санкционный список США.

После оферты "Интеррос" владел 32,9% акций "Норникеля", еще 1,5-1,6% приобрел на рынке. "РусАлу" принадлежит 27,8%. Доля Абрамовича и его партнера по Evraz Абрамова - 4,3% акций.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Интеррос, РусАл, Cripian
Экономика
Орешкин назвал низшую точку роста российской экономикиОрешкин назвал низшую точку роста российской экономики
После первого квартала следующего года рост экономики должен ускоритьсяПодробнее
 Минтранс поддержал создание в России нового лоукостераМинтранс поддержал создание в России нового лоукостера
Сейчас существует единственная российская авиакомпания-лоукостерПодробнее
 Alibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpressAlibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpress
Сделка будет закрыта в первом квартале 2019 годаПодробнее
 Депутаты предложили ограничить кредитную нагрузку россиянДепутаты предложили ограничить кредитную нагрузку россиян
Банки не смогут выдавать кредит с платежами, превышающими 50% дохода семьи, предполагают планируемые поправкиПодробнее
Орешкин анонсировал завершение перерегистрации РусАла в начале октябряОрешкин анонсировал завершение перерегистрации РусАла в начале октября
Срок разрешения OFAC на бизнес-операции с компанией заканчивается 23 октябряПодробнее
 Bank of China готов открыть филиал в РФ после снятия законодательных ограниченийBank of China готов открыть филиал в РФ после снятия законодательных ограничений
Сейчас у банка в России действует дочернее предприятиеПодробнее
 Курс евро превысил 81 рубльКурс евро превысил 81 рубль
Евро преодолел эту отметку впервые с 1 марта 2016 года на фоне продолжающегося бегства инвесторов из российских активовПодробнее
 Российский бизнес нарастил долги перед поставщиками, несмотря на робкое оживление экономикиРоссийский бизнес нарастил долги перед поставщиками, несмотря на робкое оживление экономики
Чем меньше масштаб бизнеса, тем хуже ситуация с платежамиПодробнее
 Доллар превысил 70 рублейДоллар превысил 70 рублей
Эта отметка при открытии торгов была пройдена впервые с 16 марта 2016 годаПодробнее
 Основатель Alibaba Джек Ма уйдет из совета директоров компанииОснователь Alibaba Джек Ма уйдет из совета директоров компании
Один из самых богатых людей Китая займется благотворительностьюПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 сентября6 фото
11 сентября
Фотохроника 11 сентября
Фотохроника 10 сентября6 фото
10 сентября
Фотохроника 10 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскосмос определил приоритетную версию разгерметизации "Союза"В миреЧто случилось этой ночью: среда, 12 сентябряЭкономикаОрешкин назвал низшую точку роста российской экономикиВ РоссииДиректор Росгвардии вызвал Навального на поединокМоскваВ Москве с понедельника похолодает до нуля градусовВ РоссииВ ЕР собрались лишить Поклонскую поста в комитете Госдумы

Информацию о геноме россиян приравняют к персональным данным

Соответствующие поправки в законодательство разработал Роспотребнадзор Подробнее

Путин предложил вернуться к обсуждению трехсторонних проектов КНДР, Южной Кореи и РФ

Число жертв теракта на митинге в Афганистане достигло 68 человек

Фонд развития Дальнего Востока до конца года пополнят более чем на 8 млрд рублей

Нефть Brent подорожала до $79,3 за баррель

22% россиян назвали план пенсионной реформы самым запоминающимся событием августа

"Интеррос" определится с обжалованием решения суда Лондона по иску "РусАла" к Crispian после получения мотивировочной части

Что случилось этой ночью: среда, 12 сентября

Планы атаки США против Сирии, версия разгерметизации корабля "Союз" Подробнее

Роскосмос определил приоритетную версию разгерметизации "Союза"

Роскосмос определил приоритетную версию разгерметизации "Союза"По данным "Коммерсанта", в корпорации считают, что корабль намеренно повредили американские астронавты Подробнее

Верховный суд РФ отменил пожизненный приговор экс-милиционеру

Новосибирский маньяк Евгений Чуплинский был осужден за убийство 19 женщин Подробнее

Министр экономического развития назвал темпы роста ВВП до конца года

Роснефть и Beijing Gas планируют совместное развитие в РФ сети газовых автозаправочных станций

Антипиратские законы изменят из-за ситуации с "Яндексом"

Лавров рассказал о визите Путина в Сингапур

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');