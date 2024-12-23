Продажи новых электромобилей в США в октябре выросли на 5% г/г

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Продажи новых электромобилей в США в октябре выросли на 5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как продажи новых автомобилей Tesla снизились на 1,8%, показало исследование S&P Global Mobility.

"Показатели Tesla снизились в семи из первых десяти месяцев года", - отмечает отраслевое издание Automotive News.

Tesla остается безусловным лидером по продажам электромобилей, и падение ее показателей мешает оценить динамику остального рынка, пишет Market Watch.

Без учета Tesla число регистраций новых электромобилей в октябре выросло на 11%.

Лучшие показатели в октябре показала компания General Motors. В октябре американцы зарегистрировали на 72% больше электромобилей GM, чем в прошлом году.