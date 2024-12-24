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Работник режимного предприятия арестован за сотрудничество с разведкой Украины

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте гражданина РФ, работавшего на режимном предприятии, который подозревается в сотрудничестве с разведкой Украины.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы во вторник.

По данным ФСБ, за деньги задержанный передавал информацию о подразделениях ВС России, в том числе в зоне проведения СВО.

В отношении подозреваемого Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

"Российский гражданин задержан и заключен под стражу. Свою вину в противоправных действиях признал, активно сотрудничает со следствием", - сказали в ЦОС.

В ФСБ не привели других подробностей дела.

ФСБ Украина
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