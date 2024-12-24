Акции протеста прошли в Дамаске после сожжения рождественской ели

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В ряде районов Дамаска, населенных в значительной мере христианским населением, во вторник прошли акции протеста, сообщают западные СМИ.

Участники демонстраций вышли на улицы после того, как в интернете появилось видео, на котором группа людей сжигает рождественскую ель близ города Хама в центральной Сирии.

Протестующие скандировали, в частности, лозунг с требованием обеспечить права христиан.

Западные СМИ отмечают, что приход к власти в Сирии группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России) вызвал обеспокоенность среди религиозных меньшинств САР. Однако руководство движения заверило, что будет с уважением относиться ко всем религиям.

Кроме того, в "Хайят Тахрир аш-Шам" заявили во вторник, что те, кто поджег рождественский символ, были "не сирийцами", и пообещали наказать виновных.

Христиане западного мира в ночь на 25 декабря отмечают Рождество.