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В Италии арестованы участники поддерживающей "Аль-Каиду" и ИГ группировки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Итальянские карабинеры арестовали четырех человек в Болонье, Милане, Монфальконе и Перудже по делу о терроризме, сообщает во вторник газета "Коррьере ди Болонья".

Еще один фигурант дела находится за пределами Италии: ему предъявили обвинения заочно.

Все пятеро обвиняемых - жители Италии иностранного происхождения младше 30 лет. Один из них - несовершеннолетний.

Всех их обвиняют в участии в деятельности группировки, занимавшейся поддержкой в итальянском сегменте интернета "Аль-Каиды" и "Исламского государства" (террористические группировки, запрещены в РФ).

Следователи предполагают, что центральную роль в создании группировки сыграла девушка пакистанского происхождения из Болоньи. Она почти сразу вовлекла в деятельность организации 18-летнюю девушку алжирского происхождения, проживающую в Сполето, а затем и других членов: молодых людей марокканского и турецкого происхождения.

Расследование проводилось с сентября 2023 года прокуратурой Болоньи совместно с Группой специальных операций карабинеров.

Италия
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