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В Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный

В МЧС сообщили о выживших

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Близ казахстанского Актау упал самолет, он загорелся, его тушат, сообщили в МЧС страны. Данные о пострадавших уточняются.

"В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие", - говорится в сообщении.

В экстренных службах сообщили, что разбившийся лайнер принадлежал компании Azerbaijan Airlines. По данным госагентства "Казинформ", самолет следовал из Баку в Грозный. Затем данные об авиакомпании и маршруте подтвердил Минтранс Казахстана.

"Самолет Embraer 190 выполнял рейс J28243 из Баку в Грозный и потерпел крушение рядом с казахстанским аэропортом Актау", - сказали "Интерфаксу" в экстренных службах. На борту было 67 пассажиров и пять членов экипажа.

"В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна", - сообщили в МЧС.

Актау Грозный Баку Казахстан МЧС Azerbaijan Airlines
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