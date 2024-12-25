В Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный
В МЧС сообщили о выживших
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Близ казахстанского Актау упал самолет, он загорелся, его тушат, сообщили в МЧС страны. Данные о пострадавших уточняются.
"В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие", - говорится в сообщении.
В экстренных службах сообщили, что разбившийся лайнер принадлежал компании Azerbaijan Airlines. По данным госагентства "Казинформ", самолет следовал из Баку в Грозный. Затем данные об авиакомпании и маршруте подтвердил Минтранс Казахстана.
"Самолет Embraer 190 выполнял рейс J28243 из Баку в Грозный и потерпел крушение рядом с казахстанским аэропортом Актау", - сказали "Интерфаксу" в экстренных службах. На борту было 67 пассажиров и пять членов экипажа.
"В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна", - сообщили в МЧС.