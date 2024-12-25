Tiffany приобрела часы капитана судна, спасавшего пассажиров "Титаника"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Американский ювелирный ритейлер Tiffany & Co. заплатил рекордные $1,97 млн за покупку часов Артура Генри Рострона, капитана судна "Карпатия", принявшего сигнал бедствия от тонущего "Титаника" и поспешившего на помощь его пассажирам, сообщает сайте Diamond World.

Золотые часы Tiffany, произведенные в 1912 году и подаренные капитану Рострону тремя спасенными его судном пассажирками "Титаника", были проданы британским аукционным домом Henry Aldridge & Son Ltd., который изначально не раскрывал личность покупателя.

Позднее компания Tiffany подтвердила, что заплатила рекордно высокую цену за реликвию, связанную с трагедией "Титаника".

До этого самым дорогим лотом c "Титаника" были карманные часы, принадлежавшие бизнесмену Джону Джейкобу Астору, самому богатому пассажиру судна, который помог своей супруге сесть в спасательную шлюпку, но сам остался на борту. Часы были обнаружены на его теле и проданы ранее в 2024 году за $1,485 млн.

Вдова Астора - одна из трех пассажирок, чье имя указано на выгравированной на часах капитана Рострона дарственной надписи наряду с именами вдов Джона Тайера и Джорджа Уиденера.

Архивные записи Tiffany подтверждают покупку часов миссис Уиденер, что подчеркивает их историческую значимость, пишет Diamond World.

Организатор аукциона Эндрю Олдридж отметил растущий спрос на артефакты, связанные с "Титаником": "Тот факт, что в этом году мировой рекорд цен на памятные вещи был побит дважды, свидетельствует о постоянно сокращающемся предложении и постоянно растущем спросе на предметы, связанные с этим кораблем".