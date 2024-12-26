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Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

На саммите планируется предоставить Ирану статус наблюдателя при ЕврАзЭс

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Ленинградской области в курортном комплексе "Игора" недалеко от Санкт-Петербурга.

Участники саммита обсудят актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС), перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов, рассмотрят ход работ по устранению барьеров и ограничений на внутреннем рынке союза, по гармонизации законодательства в финансовой сфере, по повышению уровня либерализации единого рынка услуг. Лидеры также утвердят основные направления международной деятельности на 2025 год и бюджет организации.

К подписанию по итогам саммита готовятся более двадцати документов. Среди них - решение о предоставлении Исламской Республике Иран статуса государства-наблюдателя при ЕврАзЭс.

По традиции, вначале пройдет заседание в узком составе, где участники обсудят в закрытом порядке вопросы формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза, а также общих рынков нефти и нефтепродуктов, разработку методики расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов союза, механизмы и принципы ротации должностей членов коллегии Евразийской экономической комиссии, а также обязательства Белоруссии в области государственной поддержки сельского хозяйства.

В связи с тем, что с 1 января 2025 года председательство в ЕврАзЭс переходит к Белоруссии президент этой страны Александр Лукашенко расскажет на саммите о его приоритетах.

Также на саммите будет определено время и место следующего заседания совета.

Председательствовать на встрече должен был премьер Армении Никол Пашинян, но накануне он написал в соцсети, что из-за положительного теста на коронавирус не будет участвовать в заседании Высшего Евразийского совета. Помимо глав стран-членов объединения, в мероприятии примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также будет продемонстрировано видеообращение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Оба государства являются наблюдателями в ЕврАзЭс.

Владимир Путин ЕАЭС Александр Лукашенко Иран Никол Пашинян
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