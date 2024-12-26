Alibaba и E-Mart создадут южнокорейское СП в интернет-торговле стоимостью $4 млрд

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Alibaba Group Holding достигла соглашения об объединении своих активов в Южной Корее с платформой для онлайн-торговли Gmarket, принадлежащей крупнейшему местному ритейлеру E-Mart Inc.

Как говорится в сообщении E-Mart, AliExpress International и Gmarket создадут совместное предприятие с равным долевым участием, которое будет владеть 100% акций Gmarket.

Стоимость СП составит порядка $4 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Акции E-Mart на торгах в Сеуле в четверг подскочили на 5,5%, капитализация компании оценивается примерно в $1,4 млрд. Цена бумаг Alibaba в Гонконге с начала года выросла на 11%, рыночная стоимость онлайн-гиганта превышает $200 млрд.