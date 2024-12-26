Экс-премьер Индии Сингх скончался в возрасте 92 лет

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх ушел из жизни в возрасте 92 лет, сообщает в четверг газета The Economic Times.

Отмечается, что ранее его экстренно доставили в отделение больницы Дели в критическом состоянии после "неожиданной потери сознания".

Сингх был премьером с 2004 по 2014 год. До этого, в разное время, занимал пост главы резервного банка Индии, а также министра финансов и экономическим советников при правительстве. Его называют "архитектором экономических реформ" 1990-х годов, направленных на либерализацию экономики.