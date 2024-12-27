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Сильное землетрясение зафиксировано у берегов Японии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Филиппинского моря к юго-востоку от острова Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:02 мск в пятницу землетрясение находился в 533 км к югу от города Татеяма. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Япония Филиппинское море землетрясение
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