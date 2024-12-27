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Запасы нефти в США снизились на 4,24 млн баррелей за неделю

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,24 млн баррелей до 416,78 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 1,63 млн баррелей и составили 223,67 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,69 млн баррелей до 116,46 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 600 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

США
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