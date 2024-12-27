Поиск

Сенегал собрался в скором времени закрыть иностранные военные базы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Власти Сенегала объявили в пятницу о решении закрыть все военные базы иностранных сил на территории страны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на премьера Усмана Сонко.

"Президент Республики принял решение закрыть все иностранные военные базы в самом ближайшем будущем", - сказал Сонко.

Африканские СМИ поясняют, что этот шаг, судя по всему, прежде всего нацелен против Франции, сохраняющей существенное военное присутствие в Сенегале.

Сенегальский президент Бассиру Диомай Фая в ноябре заявил, что хотел бы закрыть все французские базы в стране, поскольку "Сенегал – суверенная страна, а суверенитет не допускает присутствия иностранных военных баз".

В марте этого года в Сенегале прошли президентские выборы, победу на них одержал Бассиру Диомайе Фай, который пообещал вернуть Сенегалу реальный суверенитет.

Сенегал Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Население США в 2024 году выросло почти на 1%, максимально за 23 года

Население США в 2024 году выросло почти на 1%, максимально за 23 года

Владелец норвежского судна опроверг отказ помочь экипажу Ursa Major

Авиакатастрофа в Актау

Азербайджан приостановил полеты всех авиакомпаний из Баку в 10 городов РФ

Азербайджан приостановил полеты всех авиакомпаний из Баку в 10 городов РФ
Авиакатастрофа в Актау

Песков отказался комментировать авиакатастрофу в Актау до завершения расследования

Авиакатастрофа в Актау

"Азербайджанские авиалинии" приостанавливают полеты в семь городов РФ

"Азербайджанские авиалинии" приостанавливают полеты в семь городов РФ

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и.о. президента

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и.о. президента
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау56 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5604 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе80 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2075 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов177 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });