Сенегал собрался в скором времени закрыть иностранные военные базы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Власти Сенегала объявили в пятницу о решении закрыть все военные базы иностранных сил на территории страны. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на премьера Усмана Сонко.

"Президент Республики принял решение закрыть все иностранные военные базы в самом ближайшем будущем", - сказал Сонко.

Африканские СМИ поясняют, что этот шаг, судя по всему, прежде всего нацелен против Франции, сохраняющей существенное военное присутствие в Сенегале.

Сенегальский президент Бассиру Диомай Фая в ноябре заявил, что хотел бы закрыть все французские базы в стране, поскольку "Сенегал – суверенная страна, а суверенитет не допускает присутствия иностранных военных баз".

В марте этого года в Сенегале прошли президентские выборы, победу на них одержал Бассиру Диомайе Фай, который пообещал вернуть Сенегалу реальный суверенитет.