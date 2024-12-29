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В Грузии состоится инаугурация президента Михаила Кавелашвили

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Впервые в новейшей истории Грузии в воскресенье в здании парламента состоится инаугурация президента Михаила Кавелашвили, избранного не прямым голосованием, а коллегией выборщиков.

Кавелашвили на пост президента выдвинула партия "Грузинская мечта".

На брифинге 27 ноября почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили заявлял, что Кавелашвили выделяют такие качества, как "честность, справедливость, патриотизм и принципиальность".

"Нет никакого сомнения, что Михаил Кавелашвили будет служить не иностранным государствам, а только грузинскому народу", - отмечал Иванишвили.

Кавелашвили является депутатом парламента трех последних созывов. В парламентской деятельности Кавелашвили отличился в 2022 году, создав депутатскую группу "Сила народа", которая активно критиковала антигрузинские заявления западных политиков.

В прошлом Кавелашвили был успешным профессиональным футболистом, выступая не только за сборную Грузии, но и за ведущие европейские клубы.

В коллегии выборщиков представители оппозиционных партий не участвовали и своего кандидата в президенты Грузии не выдвигали.

Клятву президент Кавелашвили произнесет перед коллегией выборщиков и членами правительства Грузии. Зарубежных гостей и дипломатов на инаугурацию не приглашали.

Между тем, пока еще действующий президент Саломе Зурабишвили, в последние месяцы открыто поддерживающая оппозицию, заявила о непризнании новых избранных властей Грузии и отказалась покидать свой пост до проведения новых парламентских выборов.

В Тбилиси под требованием назначения новых парламентских выборов с 28 ноября проходят акции оппозиционно настроенных граждан.

Бидзина Иванишвили Грузинская мечта Саломе Зурабишвили Тбилиси Михаил Кавелашвили
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