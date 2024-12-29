Поиск

Военно-Грузинская дорога временно закрыта для большегрузов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге запретили из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс - в направлении на выезд из РФ с 2:30 29 декабря до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди на пересечение пункта пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано 1 тыс. 432 грузовика.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога Владикавказ Верхний Ларс МЧС России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее выросло до 124

Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее выросло до 124

Власти подтвердили гибель 94 человек в результате крушения южнокорейского самолета

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 декабря

Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее выросло до 47 человек

Самолет разбился при посадке в Южной Корее

Самолет разбился при посадке в Южной Корее
Операция США и союзников против хуситов

Хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник

Хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник

Что произошло за день: суббота, 28 декабря

Из-за приостановки полетов Flydubai туристов из РФ пересаживают на другие рейсы

Из-за приостановки полетов Flydubai туристов из РФ пересаживают на другие рейсы

Премьер Молдавии заявил, что Кишинев не признает названный "Газпромом" долг за газ

Премьер Молдавии заявил, что Кишинев не признает названный "Газпромом" долг за газ

Путин обсудил с президентом Казахстана ситуацию вокруг крушения самолета AZAL

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау62 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5610 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });