В Белоруссии ожидают рекордный рост экспорта в 2024 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Белоруссии ожидается по итогам года рекордный рост экспорта, заявил белорусский премьер Роман Головченко.

"Этот год будет для нас рекордным. Уже сейчас по 10 месяцам мы видим, что прибавили $2 млрд в экспорте", - сказал Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Рост, по словам премьера, произошел за счет наращивания физических объемов, за счет диверсификации.

"Экспорт в Африку в этом году вырастет в три раза, а, скорее всего, по итогам года будет в четыре", - сказал Головченко.

Относительно планов по наращивании белорусского экспорта на 2025 год премьер заявил, что "ставлю задачу 5% прибавить".