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Минфин США обвинил китайских хакеров во взломе и краже документов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Китайские хакеры удаленно получили доступ к нескольким электронным системам Министерства финансов США и несекретным документам, сообщают американские СМИ со ссылкой на письмо ведомства законодателям.

В письме утверждается, что "хакеры украли ключ у стороннего поставщика программного обеспечения BeyondTrust, использовали его для обхода системы безопасности и получения доступа к рабочим станциям Минфина".

В министерстве заявили, что больше не используют скомпрометированный сервис, и что нет никаких доказательств того, что хакеры все еще имеют доступ к его информации.

В письме также говорится, что за последние четыре года Минфин значительно усилил свою киберзащиту, и продолжит работать в этом направлении.

Минфин США
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