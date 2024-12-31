Минфин США обвинил китайских хакеров во взломе и краже документов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Китайские хакеры удаленно получили доступ к нескольким электронным системам Министерства финансов США и несекретным документам, сообщают американские СМИ со ссылкой на письмо ведомства законодателям.

В письме утверждается, что "хакеры украли ключ у стороннего поставщика программного обеспечения BeyondTrust, использовали его для обхода системы безопасности и получения доступа к рабочим станциям Минфина".

В министерстве заявили, что больше не используют скомпрометированный сервис, и что нет никаких доказательств того, что хакеры все еще имеют доступ к его информации.

В письме также говорится, что за последние четыре года Минфин значительно усилил свою киберзащиту, и продолжит работать в этом направлении.