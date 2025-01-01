Поиск

"Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину

"Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Подача российского газа для транзита в Европу через Украину завершилась по истечении транзитного контракта с Киевом, сообщил "Газпром" .

"Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину", - говорится в заявлении.

В "Газпроме" напомнили: "1 января 2025 года в 8:00 МСК завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины - ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины".

Украинские транзитные мощности также не были выставлены на аукционы бронирования, как это заведено на европейском газовом рынке.

"С 8:00 МСК подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется", - констатирует компания.

С учетом форс-мажора, объявленного украинской стороной по одному из транзитных маршрутов, с мая 2022 года через Украину могло прокачиваться до 42,4 млн куб. м в сутки - около 15 млрд куб. м в год.

Среди потребителей российского топлива на этом направлении незадолго до конца 2024 года Австрия отказалась от продолжения получения газа из РФ и обострила ситуацию в арбитраже. Словакия выступила за продолжение поставок.

Еще одним получателем российского топлива через Украину является Молдавия. Республика в 2021 году договорилась с "Газпромом" об аудите исторического долга Кишинева за газ. Затянутый долговой вопрос дает "Газпрому" право в любой момент прекратить поставки газа. Молдавия нашла консультантов, которые поставили под сомнение $709 млн долга, а чиновники страны выразили готовность оплатить лишь $9 млн.

В ноябре 2024 года министр энергетики Молдавии Виктор Парликов приезжал в Санкт-Петербург к главе "Газпрома" Алексею Миллеру. В сообщении концерна по итогам встречи отмечалось, что на ней обсуждались как "варианты организации поставок", так и долг. В связи с отказом Кишинева урегулировать долг "Газпром" уведомил "Молдовагаз", что за нарушение платежных обязательств с 8:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Молдавию до 0 куб. м в сутки.

Газпром Украина транзит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 1 января

Дрейфовавший в Финском заливе нефтеналивной танкер M/T Jazz продолжил путь в РФ

В Эстонии скончался бывший президент Арнольд Рюйтель

Польша стала председателем Совета ЕС

Польша стала председателем Совета ЕС

В Тбилиси участники акции протеста встретили Новый год перед парламентом Грузии

В Тбилиси участники акции протеста встретили Новый год перед парламентом Грузии

Что произошло за день: вторник, 31 декабря

Полиция Финляндии запретила семи членам экипажа танкера Eagle S выезд из страны

США ввели санкции против двух физлиц и одного юрлица из РФ

Дуров объяснил ограничение доступа к ряду российских СМИ в Telegram в Евросоюзе

Дуров объяснил ограничение доступа к ряду российских СМИ в Telegram в Евросоюзе
Авиакатастрофа в Актау

Предварительные итоги расследования крушения самолета AZAL озвучат в течение 30 дней

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5636 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе100 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов179 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });