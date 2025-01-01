"Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину

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Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Подача российского газа для транзита в Европу через Украину завершилась по истечении транзитного контракта с Киевом, сообщил "Газпром" .

"Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину", - говорится в заявлении.

В "Газпроме" напомнили: "1 января 2025 года в 8:00 МСК завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины - ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины".

Украинские транзитные мощности также не были выставлены на аукционы бронирования, как это заведено на европейском газовом рынке.

"С 8:00 МСК подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется", - констатирует компания.

С учетом форс-мажора, объявленного украинской стороной по одному из транзитных маршрутов, с мая 2022 года через Украину могло прокачиваться до 42,4 млн куб. м в сутки - около 15 млрд куб. м в год.

Среди потребителей российского топлива на этом направлении незадолго до конца 2024 года Австрия отказалась от продолжения получения газа из РФ и обострила ситуацию в арбитраже. Словакия выступила за продолжение поставок.

Еще одним получателем российского топлива через Украину является Молдавия. Республика в 2021 году договорилась с "Газпромом" об аудите исторического долга Кишинева за газ. Затянутый долговой вопрос дает "Газпрому" право в любой момент прекратить поставки газа. Молдавия нашла консультантов, которые поставили под сомнение $709 млн долга, а чиновники страны выразили готовность оплатить лишь $9 млн.

В ноябре 2024 года министр энергетики Молдавии Виктор Парликов приезжал в Санкт-Петербург к главе "Газпрома" Алексею Миллеру. В сообщении концерна по итогам встречи отмечалось, что на ней обсуждались как "варианты организации поставок", так и долг. В связи с отказом Кишинева урегулировать долг "Газпром" уведомил "Молдовагаз", что за нарушение платежных обязательств с 8:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Молдавию до 0 куб. м в сутки.