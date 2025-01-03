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Американский госдепартамент одобрил продажу Японии ракет на $3,64 млрд

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Государственный департамент США одобрил возможную продажу Японии до 1,2 тыс. ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120D-3 и AIM-120C-8 на $3,64 млрд, сообщило входящее в состав Пентагона Агентство по сотрудничеству в области безопасности.
В сообщении агентства говорится, что "правительство Японии запросило покупку до 1,2 тыс. усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 (D-3/C-8)" и необходимого оборудования.
Ведомство информирует, что ракеты необходимы для безопасности крупного союзника, который является силой для политической стабильности и экономического прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе.
По данным Агентства, это повысит способность Японии противостоять угрозам.

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