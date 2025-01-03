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Токаев опроверг слухи о досрочном завершении своих президентских полномочий

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не намерен досрочно уходить с поста президента республики и хочет реализовать большие планы по развитию страны на много лет вперед.

"У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать", - сказал Токаев в интервью республиканской газете "Ана тiлi", отвечая на просьбу прокомментировать слухи о досрочных президентских выборах в Казахстане в 2026 году из-за планов Токаева возглавить ООН.

"Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно", - добавил он.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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