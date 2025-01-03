Токаев обсуждал с Путиным участие "Росатома" в строительстве АЭС во время его визита в Астану

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин обсудили участие "Росатома" в строительстве АЭС в Казахстане, сообщил Токаев.

"Речь шла о возможном участии компании "Росатом", обладающей высокими компетенциями и богатым опытом строительства атомных станций за рубежом", - сказал Токаев в интервью республиканской газете "Ана тiлi" ("Родной язык"), говоря о переговорах с Путиным во время его визита в Астану в ноябре 2024 года.

Глава государства добавил, что ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западных.