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Токаев обсуждал с Путиным участие "Росатома" в строительстве АЭС во время его визита в Астану

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин обсудили участие "Росатома" в строительстве АЭС в Казахстане, сообщил Токаев.

"Речь шла о возможном участии компании "Росатом", обладающей высокими компетенциями и богатым опытом строительства атомных станций за рубежом", - сказал Токаев в интервью республиканской газете "Ана тiлi" ("Родной язык"), говоря о переговорах с Путиным во время его визита в Астану в ноябре 2024 года.

Глава государства добавил, что ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западных.

Владимир Путин Казахстан Касым-Жомарт Токаев АЭС Росатом
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